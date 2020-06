Verdachte dood Bas Vijzelaar pleegt zelfmoord in cel

B. woonde in Ouderkerk aan de Amstel en was één van de twee verdachten van betrokkenheid bij de dood van Vijzelaar. Hij was gedetineerd in het huis van bewaring in Krimpen aan den IJssel en werd dood gevonden in zijn cel.

Op 14 maart j.l. werd Bas Vijzelaar door in zijn auto aangetroffen in het water van het Amsterdamrijnkanaal bij Breukelen. Dit nadat iemand op de Oost-Kanaaldijk bloed, glas en een mobile telefoon had gevonden. Na een zoekactie met duikers en een sonarboot, werd de auto en het lichaam van Vijzelaar gevonden.