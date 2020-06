Groot drugslab aangetroffen in Berkhout

Vermoedelijk gaat het om ‘methamfetamine’. Politiespecialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) zijn ter plaatse geweest om de labs veilig te ontmantelen en zorgden voor de afvoer van alle in beslag genomen spullen. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. Mensen met informatie kunnen dit doorgeven via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Burgemeester: “we tolereren dit absoluut niet”

Jan Franx, burgemeester Koggenland, kwam dinsdag hoogstpersoonlijk poolshoogte nemen. Franx is blij met de adequate politieactie én de oplettendheid van inwoners die signalen hebben gemeld. “Ondermijning is weer in deze zware vorm aangetroffen in onze gemeente, we tolereren dit absoluut niet. Mensen brengen zichzelf én hun buren in levensgevaarlijke situaties. Samen met politie en andere partijen werken wij aan een veilige gemeente voor onze inwoners. Opnieuw blijkt hoe belangrijk het is dat signalen door inwoners worden gemeld. Dat het dichterbij is dan je denkt, is duidelijk.” Franx roept inwoners daarom op om het te melden wanneer ze vermoedens of verdenkingen hebben over dit soort labs. “Ik begrijp dat dit eng kan zijn, maar melden kan ook anoniem.”