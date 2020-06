Steeds minder onnodige regels voor ondernemers

Regelgeving is voor mkb-ondernemers meer behapbaar als ze eerder en meer betrokken worden bij het opstellen van die regelgeving. Dat is één van de uitkomsten van de Voortgangsrapportage ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018-2021’ die vandaag door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Ruim 50 knelpunten opgelost

In het hele programma zijn in gesprek met ondernemers, betrokken brancheorganisaties en departementen tot nu toe ruim 50 knelpunten en maatregelen opgelost en afgerond. Het gaat dan om zowel het behapbaar en uitvoerbaar maken van nieuwe regelgeving als het wegnemen van belemmeringen in bestaande regels. Ingrepen variëren van de vereenvoudiging van wet- en regelgeving en het aanpakken van procedures bij toezichthouders en uitvoeringsorganisaties tot het verbeteren van de informatievoorziening voor ondernemers.

Een voorbeeld: het aanvragen van een Subsidie praktijkleren

Één van de procedures die is aangepast in samenspraak met ondernemers is het aanvragen van een Subsidie praktijkleren. Deze procedure is vereenvoudigd en daarmee makkelijker aan te vragen door een ondernemer. Ook wordt de indieningstermijn in september met twee weken verlengd, waardoor deze beter aansluit bij het moment dat de scholen weer bereikbaar zijn. Ten slotte zijn er twee formats opgeleverd om de uren en de begeleiding van een student te verantwoorden. Hierdoor kan de ondernemer de subsidieaanvraag op een eenvoudige manier zelfstandig invullen.

Vindbaar, toegankelijk, begrijpelijk en eenduidig

Een belangrijk aandachtspunt uit de Voortgangsrapportage betreft de informatievoorziening over de toepasbaarheid van wet- en regelgeving. Ondernemers wijzen op het belang van vindbaarheid, toegankelijkheid, taalgebruik en de eenduidigheid van informatie. Een voorbeeld van een verbetering op gaat over de informatie over de arbowetgeving. Samen met ondernemers is deze informatie toegankelijker en overzichtelijker gemaakt. Zo heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) informatie op het arboportaal beter geclusterd, zijn er animaties gekoppeld aan de teksten en is er een lijst met veel voorkomende vragen van ondernemers toegevoegd. Hierbij heeft een aantal ondernemers meegelezen en tekstvoorstellen gedaan om er voor te zorgen dat het taalgebruik beter toegankelijk is.

“Met de nieuwe teksten en de markering op de hoofpagina kan een winkelambachtelijke ondernemer klein en groot nu makkelijker informatie op het Arboportaal vinden. De filmpjes werken daarbij verhelderend en het gebruik gaat daarmee omhoog.” Wiepkje Colijn-Toering, Nederlandse Brood- en banketbakkers Ondernemersvereniging

Jaarlijkse scan om regeldruk blijvend te kunnen verbeteren

Het aanpakken van regeldruk is een doorlopende opgave, en hoewel in de afgelopen periode een deel van de maatregelen uit de verschillende departementale actieprogramma’s is afgerond, krijgen we nog steeds nieuwe signalen van ondernemers dat zij tegen knelpunten in de regelgeving aanlopen. We gaan een jaarlijkse scan laten uitvoeren naar merkbare regeldruk bij ondernemers. Daarbij wordt niet alleen in kaart gebracht op welke terreinen ondernemers regeldruk ervaren, maar vooral ook wat de onderliggende oorzaken zijn. De uitkomsten van deze jaarlijkse scan willen we gebruiken om het gesprek met ondernemers aan te gaan en waar mogelijk in te kunnen spelen op nieuwe knelpunten.

Beleidsprogramma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’

Met het beleidsprogramma ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening’ wil het kabinet samen met ondernemers werken aan moderne regelgeving rond publieke belangen als de zorg, veiligheid en innovatie zonder dat dit onnodige kosten en belemmeringen met zich meebrengt. In juni 2018 stuurde staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) dit samen met minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) naar de Tweede Kamer. Het kabinet kiest met deze regeldrukaanpak voor actieprogramma’s per ministerie gericht op merkbare regeldrukvermindering. Het kabinet wil daarmee ook meer ruimte geven aan experimenten om te kijken welke regels nodig zijn voor innovaties of nieuwe ontwikkelingen.