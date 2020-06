Politie waarschuwt voor het nieuwe drankje Purple lean

''We zien nu ook dat het gebruik onder de jongeren in Brabant gestaag toeneemt. Vandaar dat wij deze jeugd en ouders daarvoor willen waarschuwen!'', aldus de politie.

Naast dat het erg verslavend is, blijkt het gebruik ook nog eens strafbaar. Codeïne (een van de werkzame stoffen van dit middel) is een opioïde en heeft een verdovende werking op het lichaam. In grote hoeveelheden kan je hallucinaties krijgen, out gaan of zelfs een ademhalingsstilstand krijgen. Vooral in combinatie met de prometazhine en eventueel andere middelen zoals alcohol wordt dit risico extra vergroot. Lean heeft in de VS ook al tot meerdere overdoseringen geleid met de dood tot gevolg.

Gebruikers kennen dit middel onder diverse bijnamen:

- Lean Syrup;

- Purp;

- Sizzurp;

- Purple lean drank