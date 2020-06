Antibioticaresistentie in Nederland stabiel

Wereldwijd neemt het aantal bacteriën die resistent zijn tegen antibiotica toe. In Nederland blijft dat aantal over het algemeen stabiel en is het minder hoog dan in veel andere landen. In 2019 zijn nauwelijks stijgingen in resistentie gevonden. Bij sommige bacteriesoorten neemt de resistentie tegen bepaalde antibiotica zelfs iets af ten opzichte van de voorgaande jaren. In het jaarlijkse rapport NethMap Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands /MARAN Monitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands 2020 presenteren verschillende organisaties samen de gegevens over het antibioticagebruik en -resistentie in Nederland, zowel voor mensen als voor dieren.