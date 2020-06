11 jaar cel voor dodelijke steekpartij Plein '40-'45

De verdachte en het slachtoffer kenden elkaar. Drie dagen voor de fatale steekpartij hadden ze ook al met elkaar gevochten. Op 2 juli kwamen ze elkaar op Plein ‘40-‘45 weer tegen, waarna ze opnieuw ruzie kregen. Daarbij bedreigde het latere slachtoffer de 34-jarige man met een schroevendraaier. Hij liep daarop een Jumbo-filiaal binnen om een groot vleesmes te stelen. Toen de twee elkaar even later opnieuw opzochten, stak de man het slachtoffer uiteindelijk met het mes in zijn buik. Ook liep hij een grote snijwond op aan zijn arm. Het 22-jarige slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.

OM wel ontvankelijk

De verdediging van de man vond dat de rechtbank het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moest verklaren, omdat er in het proces-verbaal van de verklaring van een anonieme getuige onjuiste informatie stond. Hier gaan de rechters niet in mee. Hoewel de rechtbank het zeer betreurt dat er een gedeeltelijk onjuist proces-verbaal in het dossier is terechtgekomen, is uit onderzoek gebleken dat de wijzigingen alleen zijn aangebracht om de identiteit van de anonieme getuige af te schermen. Er is geen ontlastende informatie achtergehouden en de verdachte is dus niet in zijn belangen geschaad. Het proces-verbaal is door de onjuiste informatie wel onbruikbaar om te dienen als bewijs. Ook zonder de getuigenverklaring is echter vast komen te staan dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan doodslag.

Geen noodweer

De rechtbank legt ook het verweer naast zich neer dat de 34-jarige man uit noodweer handelde. Het slachtoffer had weliswaar ook een aandeel in de ruzie, maar van noodweer kan alleen sprake zijn als geweld de enige optie is. Dat is hier duidelijk niet het geval: de verdachte had meerdere malen de kans om weg te lopen en daarmee de ruzie te beëindigen. In plaats daarvan bleef hij het slachtoffer opzoeken, met uiteindelijk de fatale steekpartij als resultaat.

Schokkend geweld

De rechtbank laat in de straf meewegen dat de steekpartij plaatsvond op klaarlichte dag op een drukke plek in de stad. Heel veel omstanders zijn daardoor met het schokkende geweld geconfronteerd. Ook heeft hij de nabestaanden van het nog jonge slachtoffer onbeschrijfelijk veel leed toegebracht.