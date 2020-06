Ermerweg drie weken eerder klaar dan gepland

Medio februari begonnen de mannen van aannemer De Roo Wegenbouw Milieutechniek met het autoluw maken van de Ermerweg. Na een lang voorproces van wikken en wegen met omwonenden om tot de beste oplossing te komen voor het beschikbare budget. “We hebben op verzoek van, en in samenspraak met, de inwoners de aandacht gericht op de verkeersveiligheid waarin het dorpse karakter van Noordbarge behouden is gebleven. Met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur nodigt het minder uit om deze route te kiezen van en naar het centrum van Emmen. De snellere optie is immers om via de Rondweg en Hondsrugweg naar het centrum te gaan”, aldus wethouder René van der Weide.

De oplevering stond gepland voor juli 2020. Er is hard gewerkt, vanuit de aannemer veel en duidelijk gecommuniceerd met omwonenden en het weer werkte mee. Al deze elementen hebben er voor gezorgd dat het werk drie weken voor de geplande datum kon worden opgeleverd. De aankleding met haagjes, planten en bomen volgt in het voorjaar van 2021.