Man en vrouw gewond bij steekincident

Bij een steekincident in een woning aan de Brouwersstraat in Geleen is de bewoner van het pand gewond geraakt. Ook een vrouw die op dat moment in de woning van de man was, bleek achteraf verwondingen te hebben opgelopen.

De bewoner van het pand is voor behandeling van zijn verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. De 41-jarige vrouw kon even later in de omgeving worden aangehouden. en is ook voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht. Beide personen zijn aangehouden, omdat nog onduidelijk is wat de exacte toedracht van het inciident is geweest.