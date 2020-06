Meerdere aanhoudingen in Den Haag

In Den Haag zijn zondagmiddag meerdere demonstranten aangehouden. Deze weigerde na een vordering van de politie om te vertrekken omdat een demonstatie op het Malieveld door de burgemeester was verboden. Omdat er toch demonstranten kwamen naar het Malieveld, heeft Remkes een noodbevel uitgevaardigd die zegt om daar niet heen te gaan. Iedereen die dat wel doet kan worden aangehouden.

Om demonstraties in Den Haag te voorkomen is de politie in de Hofstad extra waakzaam. Dit om rellen en opstootjes als vorige week te voorkomen.

De waarnemend burgemeester van Den Haag Remkes heeft de demonstratie verboden en de rechter heeft hem hierin gelijk gegeven. Zowel de organisatie van de demonstratie tegen de coronaregels en de politie roept op om niet naar Den Haag te komen.

De burgmeester verbood de demonstratie om wanorde zoals afgelopen week te voorkomen. Toen moest de mobiele eenheid charges uitvoeren en een waterwerper inzetten.