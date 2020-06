Zeer grote brand kassencomplex de Kwakel

Zondagmiddag is de brandweer om 12.09 uur gealarmeerd voor een brand in een kassencomplex aan de Achterweg in de Kwakel vlakbij Uithoorn. De brand bleek zich, mede door de harde wind, al snel uit te breiden waardoor de brandweer al snel verder opschaalde naar zeer grote brand.

Rook in wijde omgeving te zien

De brand gaat gepaard met grote zwarte rookwolken die door de wind snel worden verspreid. De brandweer is met meerdere eenheden van de korpsen uit Aalsmeer, Uithoorn, Amstelveen en Duivendrecht aanwezig en probeert de brand te bedwingen. Daarbij is ook een blusrobot ingezet die het kassencomplex is binnengereden. Er zijn twee ambulances aanwezig maar het is op dit moment nog onbekende of er ook gewonden zijn gevallen. De brandweer geeft aan dat het blussen nog lang kan gaan duren en probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar omliggende panden.