Automobilist overleden bij eenzijdig ongeval

De bestuurder van een auto is vanmorgen om het leven gekomen bij een ongeluk op de Zaamslagsedijk in Zaamslag.

De hulpdiensten kregen rond 6.45 uur een melding dat zojuist een auto van de dijk was afgereden. Toen zij ter plaatse kwamen was de bestuurder overleden. In de directe omgeving is nog gezocht naar eventuele andere slachtoffers, maar die werden niet gevonden.

Politieonderzoek

Het slachtoffer is een 52-jarige man uit Terneuzen. De polderdijk werd tijdens de hulpverlening en het politieonderzoek afgezet. De politie stelt een onderzoek in naar de oorzaak van het ongeluk. Zo worden mensen verhoord en wordt een sporenonderzoek ingesteld.