Gewonde man gevonden in Maastrichtse woning

De politie doet onderzoek in een woning aan Roserij in Maastricht, nadat de bewoner van het pand daar zondagavond gewond is aangetroffen.

Op basis van het eerste onderzoek gaat de politie ervan uit dat de man in zijn woning is mishandeld. Onduidelijk is wat er zich in precies in het pand heeft afgespeeld. De man is met ernstig letsel naar het ziekenhuis vervoerd.