Motorrijder (37) verongelukt in Amsterdam

Maandagavond is in Amsterdam een 37-jarige motorrijder uit Amsterdam op de De Ruijterkade ten val gekomen en daarbij om het leven gekomen. Dit heeft de politie dinsdag bekendgemaakt.

Eénzijdig ongeval

Deze eenzijdige aanrijding vond plaats omstreeks 21.15 uur. Diverse hulpverleningsdiensten waren snel ter plaatse maar konden aan het slachtoffer geen hulp meer bieden. De 37-jarige Amsterdammer is ter plaatse komen te overlijden aan zijn opgelopen verwondingen. De politie heeft ter plaatse een onderzoek ingesteld om de precieze toedracht in kaart te brengen. De politie heeft de familie van het slachtoffer in kennis gesteld.