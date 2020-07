Celstraf en rijontzegging voor dodelijk verkeersongeluk Utrecht

Op de vroege ochtend van 9 december 2017 rijdt de verdachte met hoge snelheid door de bebouwde kom van Utrecht. Op de kruising tussen de Antonius Matthaeuslaan en de Kardinaal de Jongweg verliest hij de macht over het stuur. Hij komt frontaal in botsing met de auto van het slachtoffer, die onderweg was naar haar werk. De auto van verdachte komt tegen een boom tot stilstand en de auto van het slachtoffer komt als gevolg van de aanrijding in het water terecht. Het slachtoffer overlijdt elf dagen na het ongeval aan de gevolgen van hersen- en longschade. De verdachte vlucht na de aanrijding en meldt zich pas na elf dagen bij de politie.

Doodslag

De rechtbank oordeelt dat de verdachte zich die nacht zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gedragen in het verkeer. De rechtbank verwijt de verdachte dat hij, terwijl hij wist dat hij een forse aanrijding had veroorzaakt met een andere auto, heeft nagelaten zich om het slachtoffer te bekommeren. Ook heeft hij niemand op de hoogte gesteld dat hij een aanrijding met een andere auto heeft gehad en is gevlucht. Door dit nalaten heeft het slachtoffer langer in haar auto onder water gelegen en is als gevolg daarvan overleden. De rechtbank kwalificeert dit ernstige nalaten als doodslag. De rechtbank rekent dit de verdachte zeer aan.

Straf

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 8 jaar. De rechtbank komt tot een lagere straf en is zich ervan bewust dat dit voor de nabestaanden teleurstellend zal zijn. De uiteindelijke straf is lager omdat in deze zaak roekeloos gedrag in het verkeer niet kan worden bewezen. Alhoewel de verdachte zeer onverantwoordelijk heeft gereden, was er volgens de rechtbank geen sprake van roekeloosheid. Daarnaast kan volgens de rechtbank niet worden bewezen dat de verdachte onder invloed was tijdens het ongeval. Tot slot baseert de rechtbank zich ook op soortgelijke zaken die eerder zijn behandeld. Dit alles maakt dat de rechtbank komt tot een gevangenisstraf van 3 jaar en 8 maanden. Ook krijgt de verdachte een rijontzegging van 5 jaar en moet hij een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.