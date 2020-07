Boeren blokkeren A1 bij Deventer

Wie richting het oosten moet, kan op een vertraging van twee uur rekenen. Ook lokaal omrijden levert weing tijdwinst op.

Richting het westen is er een vertraging van drie kwartier.

Omrijden

De ANWB adviseert in beide gevallen om om te rijden via Arnhem of via Zwolle (A50) en om via Arnhem of via Zwolle (A50).

Politie

De politie heeft meerdere agenten ingezet om één rijbaan vrij te houden voor de hulpdiensten. Ook worden de personalia van de boeren genoteerd zodat zij achteraf een bekeuring kunnen krijgen.