Bewoner geslagen bij woninginbraak

In een woning aan de Kalfdamseweg in Poortvliet werd de bewoner in de nacht van vrijdag op zaterdag, omstreeks 03.05 uur, wakker van een inbraak. De man hoorde een knal en trof een ogenblik daarna twee mannen op de overloop.

De man probeerde zijn slaapkamerdeur af te sluiten, maar de inbrekers zagen toch kans om hem te slaan met een stuk gereedschap. Hij is gewond geraakt, over het exacte letsel is niets bekend.

Uit de woning is een aantal horloges meegenomen, daarna vluchtten de inbrekers de woning uit. De politie is ter plaatse gekomen en agenten namen een aangifte op van de man. Ook namen de agenten sporen af in en om de woning. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de inbraak. Vermoedelijk hebben de inbrekers een raam verbroken om de woning binnen te komen.