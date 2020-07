Demonstraties in Utrecht en Wageningen

In de Domstad zou men demonstreren tegen de coronamaatregelen en de wet die mogelijk aangenomen zou worden. Omdat de demonstranten het centrum niet in konden, verzamelde men zich in een park in de wijk Oog in Al.

Er werd muziek gedraaid en een toespraak gehouden. Hierna vond de politie het welletjes en verzocht de demonstranten om het park verlaten. Hierna verspreide de groep zich en ontstonden er volgens de politie op diverse plaatsen orde verstoringen. Hierop zijn een vijftien tal personen aangehouden.

Wageningen

In Wageningen hadden rond de 200 mensen zich verzameld om tegen de coronaregels te demonstreren. Ook hier was de vrees voor voetbalhooligangs en werd iedereen verzocht te vertrekken. Degene die hier geen gehoor aan gaven, werden aangehouden.