Opnieuw coronabesmetting vastgesteld bij een nertsenbedrijf

Het gaat om een bedrijf in Gemert met zo'n 7000 moederdieren. Tevens is er een verdenking van infectie bij een nertsenbedrijf in de buurt, de definitieve uitslag wordt binnen enkele dagen verwacht. De besmetting en de verdenking zijn aan het licht gekomen uit de early warning, het monitoringssysteem waar wekelijks dieren worden getest op het virus. Het besmette bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd.

In totaal zijn nu 19 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard en is er één verdenking. Op de 18 bedrijven waar eerder SARS-CoV-2 is vastgesteld, zijn alle dieren geruimd.