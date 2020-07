Tientallen boeren aangehouden tijdens verboden demonstratie

Tientallen deelnemers blokkeerde de ingang van afvalverwerker Attero. Omdat er tot 13 juli een verbod is op degelijke demonstraties in de drie noordelijke provincies, zijn tientallen deelnemers aan de demonstratie aangehouden door de politie.

De ingang van het bedrijf is inmiddels weer vrij en een groep demonstranten heeft zich verzameld bij een agrarisch bedrijf in de omgeving. De weg hiernaartoe is door de politie afgezet.