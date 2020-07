Hennep en illegaal vuurwerk in beslag genomen in Aalsmeer

De gemeente, belastingdienst en politie hebben op woensdag 1 juli 2020 gezamenlijk controles uitgevoerd op een industriegebied in Aalsmeer. Deze integrale actie vond plaats in het kader van voorkomen en bestrijding van criminaliteit. Bij deze actie zijn een hennepstekkerij en illegaal vuurwerk aangetroffen en in beslag genomen. Hierbij is één verdachte aangehouden. Het onderzoek in deze zaak loopt nog. Ook is gecontroleerd of bedrijven zich houden aan vestigingsregels, milieuregels en overige wetgeving. De belastingdienst heeft ook controles uitgevoerd en belastingschulden geïnd.