Koning Willem-Alexander maakt trainingsvlucht in F-16

Doel van het bezoek was inzicht te krijgen in het proces rond een F-16-vlucht. De luchtmacht maakt die nog steeds veelvuldig. Niet alleen bij het geven van luchtsteun aan grondtroepen in missiegebieden of voor luchtverdediging. Jachtvliegtuigen bewaken ook het luchtruim van de Benelux. Dat gebeurt bij toerbeurt, samen met België. Voor deze taak, de zogenoemde ‘Quick Reaction Alert’, staan continu 2 jachtvliegtuigen paraat. Ze stijgen direct op als er sprake is van (mogelijke) dreiging.

Nieuwe toestel al gezien

Voor de koning in de F-16 stapte, kreeg hij een briefing ter voorbereiding op de trainingsmissie. Na afloop volgde de gebruikelijke debriefing.



Koning Willem-Alexander vernam verder dat de luchtmacht waarschijnlijk nog tot 2024 operationeel vliegt met de F-16 voordat de 35A Lightning II de taken volledig overneemt. De koning heeft het nieuwe toestel overigens al gezien. Dat gebeurde op 6 november vorig jaar op Vliegbasis Leeuwarden waar toen een week eerder de eerste F-35 arriveerde. Als alles volgens plan verloopt krijgt Volkel in 2022 de eerste.

Nog geen 60 meer

De luchtmacht vliegt alweer meer dan 40 jaar met de inmiddels sterk verouderde F-16. Het eerste toestel deed in 1979 zijn intrede. Er zijn er destijds 213 gekocht. Nu heeft de luchtmacht er nog geen 60 meer in de inventaris, waarvan een deel niet meer operationeel inzetbaar is.

Naast Vliegbasis Volkel zijn alleen nog op Vliegbasis Leeuwarden jachtvliegtuigen gestationeerd.