Oxfam: honger door corona kan meer mensen doden dan het virus zelf

Door de gevolgen van het coronavirus kunnen naar schatting tegen het eind van 2020 tot maar liefst 12.000 mensen per dag sterven door honger. Dit aantal is potentieel hoger dan het aantal mensen dat overlijdt door het coronavirus zelf, zo waarschuwt Oxfam Novib in haar nieuwe rapport dat vandaag is gepubliceerd.