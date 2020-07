Jongeren deze zomer in 50 kleinere gemeenten aan de slag met Maatschappelijke Diensttijd

In maar liefst 50 gemeenten organiseren zo’n 2.500 jongeren deze zomer allerlei maatschappelijke activiteiten. Het gaat om gemeenten tot 60.000 inwoners die meedoen aan het programma Jeugd Aan Zet, dat in samenwerking met Maatschappelijke Diensttijd (MDT) de projecten organiseert. De deelnemende jongeren zetten zich in voor een ander en elkaar en de activiteiten bieden tegelijkertijd ruimte voor het ontwikkelen van hun eigen talenten en het ontmoeten van anderen. Daarmee kunnen de gemeenten een aanzienlijk deel van hun lokale jeugd een positieve boost geven deze ‘coronazomer’.

Positief alternatief

De afgelopen tijd heeft effect op de fysieke en psychische gezondheid van jongeren. Veel jongeren hebben te maken met gevoelens van eenzaamheid en verveling. Jeugd Aan Zet biedt deze zomer een positief alternatief, met activiteiten die iets bijdragen aan de samenleving én iets betekenen voor de jongeren zelf. De jongeren krijgen een cadeaubon die ze kunnen besteden bij lokale ondernemers. Zo krijgen ook lokale ondernemers een steuntje in de rug in deze lastige tijd.

Honk op wielen

Voor de 50 gemeenten biedt het programma mogelijkheden om jongeren meer te laten meedoen in de samenleving. In de gemeente Middelburg kunnen jongeren samen met zeeverkenners meewerken aan een opruimactie om zwerfafval uit het water te halen. De gemeente West-Betuwe stelt een oude bus beschikbaar die jongeren op mogen opknappen en inrichten als ‘Honk op Wielen’. In de gemeente Stede Broec kunnen jongeren meedenken over lokale vraagstukken en de invulling van zomeractiviteiten. Ze denken bijvoorbeeld mee over hoe activiteiten in de omgeving toch corona-proof door kunnen gaan. Jongeren die meedoen aan Jeugd Aan Zet worden ook gestimuleerd om door te stromen naar MDT.

Het verschil maken

Het programma Jeugd Aan Zet sluit goed aan bij de doelstellingen van MDT: iets doen voor een ander, talentontwikkeling en ontmoeting stimuleren. Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS): "MDT kan echt verschil maken in het leven van jongeren en ook het verschil maken op anderen door de maatschappelijke impact die ze hebben. Ik vind het fantastisch dat steeds meer gemeenten dit ook inzien. Juist nu jongeren ook de gevolgen van corona voelen, geven gemeenten ze door Jeugd Aan Zet een positieve boost, en brengen ze tegelijkertijd verschillende groepen mensen in hun gemeente samen. Een win-winsituatie!

"Dat zoveel gemeenten zich aansluiten bij het netwerk van MDT-projecten is ook goed nieuws voor de toegankelijkheid van MDT. Hoe meer MDT-plekken, hoe meer jongeren in Nederland kunnen meedoen en hoe beter jongeren een project kunnen vinden dat goed aansluit bij hun wensen."