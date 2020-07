FNV: Medewerkers Wehkamp voeren met ultimatum druk op

De FNV eist in het sociaal plan onder andere dat er een goede beëindigingsvergoeding komt die voor iedereen geldt. Ook wil de vakbond betere vergoedingen voor begeleiding van werk naar werk en voor scholing, zodat ontslagen werknemers meer kans hebben om weer aan het werk te gaan. Aklalouch: ‘Ook mag niemand onder slechtere voorwaarden gedwongen worden om straks een andere functie te accepteren.’

Sluiten en verkopen

De vakbond heeft al drie keer met Wehkamp onderhandeld over een sociaal plan voor de 82 medewerkers die hun baan verliezen bij de reorganisaties. De Britse eigenaar van Wehkamp, de private equity-groep Apax Partners, wil het distributiecentrum in Maurik sluiten en verkopen. Daarnaast verplaatst het de fotostudio in Zwolle. De reorganisatie treft ook het hoofdkantoor en deels het distributiecentrum in Zwolle.

Geen financiële noodzaak

De FNV vindt dat er geen financiële noodzaak is voor de reorganisatie. Volgens de bond heeft de online winkel het door de coronacrisis drukker dan ooit. De omzet zou groeien en de aankoop van de meeste producten zou gestegen zijn met ruim 30 procent. Aklalouch: ‘Apax wil gewoon meer winst maken. Dan mag daar ook wel iets fatsoenlijks tegenover staan voor de medewerkers die zich jarenlang altijd keihard voor het bedrijf hebben ingezet. Het eindbod wat nu op tafel ligt, doet daar absoluut geen recht aan.’

Als pinautomaat gebruikt

‘De verkoop van het distributiecentrum in Maurik en het afstoten van de huidige fotostudio leveren naast de structurele besparing op arbeidskosten ook nog eens allemaal extra geld op voor de eigenaren. Ook hier lijkt het er weer op dat een private equity-bedrijf een gezond bedrijf als pinautomaat gebruikt. Het zou ons niet verbazen als Wehkamp na de reorganisatie weer in de etalage wordt gezet voor een volgende koper, die het verder leeg trekt. We hebben dit eerder gezien bij andere bedrijven. Medewerkers zijn de dupe van deze hebzucht. Dit sprinkhanengedrag moet daarom een halt worden toegeroepen.’