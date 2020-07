Zeer grote brand in loods in Drentse Valthermond

Loods

De melding was dat het om een agrarisch bedrijf zou gaan. De Veiligheidregio Drenthe (VRD) wist te melden dat de brand inmiddels uitslaand zou zijn en dat het gaat om een loods. De loods staat in de nabijheid van een tankstation. Rond 18.45 uur werd opgeschaald naar Grip 1. De brandweer is momenteel druk bezig om het vuur te bedwingen. Over de oorzaak is nog niets bekend.