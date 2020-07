Hagenaar wurgde 80-jarige man en claimt noodweer

Was er wel of geen sprake van noodweer(exces) toen een 30-jarige Hagenaar op 20 oktober 2018 een 80-jarige buurtgenoot in diens woning aan de Gaslaan wurgde? Daarom draaide het vrijdag in de rechtszaal. De verdachte bekent maar zegt door de bejaarde man in de woning te zijn aangerand en aangevallen. De verdachte heeft ook aangegeven in zijn jeugd te zijn misbruikt door de man. Buiten de verklaring van de verdachte ziet het OM echter te weinig bewijs dat het noodweer-scenario van de verdachte ondersteunt. De officier eiste vijf jaar cel en TBS met voorwaarden tegen de Hagenaar.

Op camerabeelden is te zien hoe de Hagenaar die zaterdagmiddag de open portiektrap oploopt naar de woning van de bejaarde man op de eerste verdieping . Na korte tijd komt hij weer naar beneden en loopt weg. Daarna komt het latere slachtoffer de trap af en kijkt zoekend om zich heen. De verdachte verschijnt langzaam weer in beeld en de mannen voeren een gesprek. Daarna loopt de bejaarde man de trap op, terug naar de woning, daarbij gevolgd door de verdachte. Na veertien minuten komt de verdachte rustig naar buiten, steekt een sigaret op en verdwijnt uit beeld.

Ongeveer een half uur later ziet een buurman bloeddruppels in het portiek bij de deur van het slachtoffer. Hij waarschuwt de politie die zich toegang verschaft tot de woning. Daar treffen zij de bejaarde man dood aan en met een hoofdwond. Later blijkt uit de sectie dat hij is gewurgd en dat de hoofdwond niet dodelijk was.

Al jaren ruzie

Nog diezelfde middag meldt de verdachte zich op het politiebureau en bekent dat hij de bejaarde heeft omgebracht. Hij heeft al jaren ruzie met de man die hem tijdens zijn jeugd zou hebben misbruikt. Van dat misbruik zijn meldingen gedaan, maar nooit formeel aangifte.

De bejaarde man zou de Hagenaar nog altijd provoceren, stelt de verdachte, door obscene gebaren naar hem te maken. In 2015 kwam het al eens tot een uitbarsting toen de Hagenaar de bejaarde man onder meer met een pan op het hoofd heeft geslagen. Hij is daar destijds ook voor veroordeeld.

Wisselende verklaringen

Die middag zou de verdachte naar eigen zeggen naar de woning van de man zijn gegaan om het uit te praten. Hij had daarvoor wiet gerookt en mogelijk heeft dat de psychoses waaraan hij lijdt, versterkt. Zelf zegt hij dat hij die dag helder was.

Over wat er vervolgens in de woning is gebeurd, legt de Hagenaar wisselende verklaringen af. Aanvankelijk stelde hij dat de bejaarde hem bij de keel had gegrepen waarna hij zich had verdedigd. Later voegde hij eraan toe dat de man hem daarvoor minutenlang in zijn kruis had getast. Ook vulde hij later zijn verklaring aan met de mededeling dat de man de voordeur achter hem op slot had gedraaid. Daarom twijfelt de officier van justitie sterk aan de verklaringen van de verdachte.

DNA

Duidelijk is in elk geval dat de Hagenaar de bejaarde bij de keel heeft gegrepen en gewurgd. In de nek van de verdachte daarentegen is geen DNA van de bejaarde man aangetroffen. Dat had verwacht mogen worden als die de verdachte bij de keel had gegrepen, zoals de Hagenaar stelt. Onderzoek daarnaar heeft niks opgeleverd. Wel is er DNA van de bejaarde man aangetroffen in het kruis van de broek die de verdachte droeg.

Al met al stelt de officier van justitie dat er te weinig duidelijk is over het noodweer-scenario dat de verdachte aanvoert. Een dergelijk scenario ligt sowieso niet voor de hand aangezien de verdachte jonger, groter en zwaarder is dan het slachtoffer. Wel volgt de officier het oordeel van de deskundigen die menen dat de verdachte lijdt aan meerdere stoornissen, waaronder PTSS als gevolg van seksueel misbruik. De officier ziet dit als een straf verminderende omstandigheid waarmee hij in zijn eis rekening heeft gehouden. De eis luidde vijf jaar cel en TBS met voorwaarden. Naast TBS met voorwaarden kan volgens de wet ook geen hogere straf worden opgelegd. De rechtbank neemt voor deze ingewikkelde zaak wat meer tijd dan gebruikelijk en doet uitspraak op 14 augustus.