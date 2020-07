Wirwar van kamerplanten

Ook het geven van kamerplanten als cadeau is populair. Bloemen maar ook planten houden van mensen. Elke plant is echter een persoonlijke keuze. Als je echter weet wat de stijl van de ontvanger is kan je een leuke bijdrage geven aan de sfeer in huis. Aan sommige planten word zelfs een magische eigenschap toegeschreven. Het is aan jou om dit te geloven of niet. Feit blijft dat veel mensen blij en rustig worden van de natuur. Vaak is dat de groene rustgevende sfeer die de planten uitstralen. Soms de geur van verse planten die je doen denken aan de warme ochtend in de lente. Hoe kies je uit perfecte kamerplant?

Verschillende soorten kamerplanten

Kamerplanten zijn er in verschillende vormen en maten. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten hangplanten, zoals de Senecio Rowleyanus (oftewel Erwtenplant), en de Ceropegia Woodii (oftewel Chinese Lantarenplant). Daarnaast zijn er grote planten zoals de Strelitzia Nicolai (Paradijsvogelplant) en kleine planten zoals de Begonia Maculata (oftewel Stippenplant). Er bestaan planten die elk jaar bloemen geven, tropische planten, cactussen, zoals de prachtige cactus ‘Cereus Peruvianus Florida, varens en palmbomen zoals de Chrysalidocarpus Lutescens (oftewel Goudpalm of Areca palm). We onderscheiden de volgende bekende kamerplanten:

• Groene kamerplanten

• Bloeiende kamerplanten

• Hangplanten

• Kantoorplanten

• Cactusachtigen

• Vleesetende kamerplanten

• Vetplanten

• Miniplantjes

• Orchideeën

• Bonsai boompjes

Kamerplanten en je favoriete stijl

Wat is de leukste plant? De leukste plant is de plant die bij de stijl van de eigenaar past. Een populaire stijl tegenwoordig is de "Urban Jungle stijl". Hierbij staan veel planten bijeen in een iets wat warrige opstelling en in oneven nummers. Dit geeft de uitstraling van een groene oase van rust en natuurlijke groei in de kamer. Een andere stijl is de "Eenzame palm stijl". Hierbij staat een grote plant (vaak een Palm) eenzaam in een hoek van de kamer die goed verlicht is. De plant wordt dan een eyecatcher en pronkstuk van de kamer. Ten slotte bestaat er ook nog de "Plants on Pink stijl". Bij deze stijl staan roze (bijvoorbeeld de muren) en planten zoals de Maranta Fascinator (oftewel Prayerplant) centraal. Deze stijl geeft een geheel persoonlijke tint aan de kamer. Natuurlijk is dit ook zeer goed mogelijk met een andere kleur.

Magische kamerplanten

Sommige kamerplanten word een magische eigenschap toegeschreven. Zo zou een cactus afgunst, indringers, kwade personen en hypocrieten afweren. Munt zou dan weer slechte vibraties en slapeloosheid tegengaan. Dit heeft misschien meer te maken met de geur en stekels dan met een magische eigenschap. Hoe dan ook, een kamerplant past misschien meer bij de ene dan bij de andere persoon. Een kamerplant is vaak een persoonlijke keuze voor ieder verschillend. Een cactus heeft voordelen voor de persoon die niet zo vaak water kan geven. Ander planten hebben veel verzorging nodig.

Wat zijn uiteindelijk de leukste kamerplanten? Dat is afhankelijk van de persoonlijke keuzes die je maakt. Met het aanbod op deze webshop zijn er veel mogelijkheden en combinaties te maken. Verbeeld je de ideale natuurlijke kamer en zoek de bijpassende planten.