Tas met half miljoen euro door witwasverdachten uit auto gegooid

Klemgereden bij Breukelen

'De Dienst Infra van de Landelijke Eenheid van de politie wist de auto van de mannen, de 20-jarige Rotterdamse bestuurder en zijn 24-jarige bijrijder uit Schiedam, ter hoogte van Breukelen klem te rijden. De twee zijn aangehouden en in verzekering gesteld', aldus het OM.

Witwassen

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie verdenkt de mannen van het witwassen van het geld. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft maandag de bewaring bevolen voor 14 dagen. De verdachten zitten in beperkingen. In een in de auto aangetroffen tas en in een andere tas, die de mannen vlak voor hun aanhouding uit de auto hadden geworpen, is in totaal ongeveer een miljoen euro in contanten aangetroffen. Daarop is beslag gelegd, evenals op de auto.

Gevaarlijke situaties

De auto van de verdachten reed aanvankelijk op de A2 in de richting van Utrecht naar Amsterdam. Toen de politie in het kader van de wegenverkeerswet een controle wilde uitvoeren, volgde de auto met de verdachten de politie. Maar nadat zij de A2 afreden, nam de auto zijn vlucht via provinciale wegen. De politie startte de achtervolging. De ontsnappingspoging van het tweetal leidde tot gevaarlijke situaties. Meerdere auto’s moesten uitwijken voor de verdachten.

A2

Vervolgens draaide de 20-jarige bestuurder de auto de A2 op in de richting vanuit waar hij oorspronkelijk kwam, Amsterdam-Utrecht. Het politieteam wist de auto klem te rijden bij Breukelen. Vlak voordat het voertuig van de verdachten tot stilstand kwam, gooiden zij een tas uit de auto. Hierin werd bijna een half miljoen euro aangetroffen. In de tas die in de auto was blijven liggen, zat een vergelijkbaar contant geldbedrag. Ook schampte het voertuig van de verdachten een politieauto die hierdoor beschadigd raakte.