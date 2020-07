Omstanders vangen kinderen op na sprong van 5e etage vanwege brand

Door nog onbekende oorzaak was brand ontstaan in de flatwoning. Twee kinderen konden de woning alleen nog maar ontvluchten via het raam aan de voorzijde van de flat omdat de vlammen een andere ontsnappingsroute onmogelijk maakten. Enkele omstanders riepen de kinderen van beneden af te springen vanaf de vijfde verdieping. Zo wisten de omstanders twee jonge kinderen van de vuurzee te redden. Twee redders braken hun arm bij het opvangen van de kinderen. Het is onbekend of er nog iemand anders in de woning aanwezig was ten tijde van de brand.