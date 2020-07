Vrouw (23) aangehouden na melding van steekpartij in Middelburg

De politie kreeg zondagmorgen de melding van een steekpartij in een woning aan de Volerakstraat in Middelburg.

Toen agenten ter plaatse waren werd er niemand aangetroffen. In de woning werden sporen aangetroffen die er op duiden dat er iets heeft plaatsgevonden in de woning.

Naar aanleiding hiervan heeft de politie een 23-jarige vrouw uit Middelburg aangehouden. De politie laat weten dat het nog niet helemaal helder is wat er gebeurd is, maar vermoedelijk is een man gewond geraakt bij het incident.