Man meerdere keren gestoken in Bavel

Een 31-jarige man uit Bavel is rond middernacht in een woning aan de Bredaseweg meerdere keren met een mes gestoken. Hij liep daarbij ernstige verwondingen op. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft ter plaatse een 28-jarige man als verdachte aangehouden.