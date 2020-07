Taakstraf voor dodelijke aanrijding Pinkpop

Met bestelauto over festivalgangers heen gereden

De man was in de vroege ochtend van 18 juni 2018 op weg naar Eygelshoven om collega’s op te halen. Het Pinkpop festival was enkele uren daarvoor afgelopen. Op de Mensheggerweg in Landgraaf, vlakbij de ingang van camping B, heeft hij een groep festivalgangers die op de rijbaan zaten niet gezien. Hij is met zijn bestelauto over hen heen gereden en in paniek is hij doorgereden. Later die ochtend heeft hij zich in Amsterdam alsnog bij de politie gemeld. Als gevolg van de aanrijding is een slachtoffer ter plekke overleden en zijn 3 andere slachtoffers zwaargewond geraakt.

Veroorzaken van gevaar op de weg

De rechtbank oordeelt dat de man een verkeersfout heeft gemaakt en daarmee een gevaar op de weg heeft veroorzaakt. Dit is een overtreding. Het ongeval heeft door een samenloop van omstandigheden kunnen plaatsvinden. Hierbij komt ook de man enige mate van schuld toe. Hij had beter op de weg voor hem moeten letten en zijn snelheid meer aan de omstandigheden moeten aanpassen. Het ongeval kan de man dus wel worden verweten.

Gedeeltelijke vrijspraak

De rechtbank acht niet bewezen dat de man zeer of aanmerkelijk onvoorzichtig of onoplettend is geweest. Geen van de onderzochte omstandigheden verklaren waarom hij de groep niet heeft zien zitten. Dat er personen op de rijbaan zaten, was voor de man niet zodanig voorzienbaar en zijn snelheid was niet zodanig hoog, dat gesproken kan worden van aanmerkelijke schuld aan het ongeval.

Achterlaten in hulpeloze toestand

De rechtbank acht eveneens bewezen dat de man de slachtoffers na het ongeluk in hulpeloze toestand heeft achtergelaten.

Geen psychische overmacht

De man is direct na het ongeval naar huis gereden. Vervolgens heeft hij telefonisch contact opgenomen met zijn baas en de adresgegevens van de collega’s die opgehaald moesten worden naar hem geappt. Hieruit blijkt dat de man, ondanks de paniek en zijn stressreactie, wel beslissingen heeft kunnen nemen. Dat hij de slachtoffers in hulpeloze toestand heeft achtergelaten, valt hem dan ook wel aan te rekenen.

Gedeeltelijke niet-ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie

Als iemand zich binnen 12 uur alsnog vrijwillig bij de politie meldt, mag het Openbaar Ministerie hem niet vervolgen voor verlaten plaats ongeval na ongeval. Dat is hier wel gebeurd. De officier van justitie is daarom in dat gedeelte van de vervolging niet ontvankelijk.

Taakstraf en rijontzegging

Het tragische ongeval kent alleen verliezers. Het leven van de slachtoffers en nabestaanden is voorgoed veranderd. De slachtoffers hebben nog dagelijks last van hun letsel en zullen mogelijk nooit meer geheel herstellen. Ook de man heeft het ongeval niet gewild. Eerder is hij in gesprek gegaan met twee van de slachtoffers.

Grote impact

Tijdens zijn laatste woord op de zitting heeft hij de aanwezige slachtoffers en nabestaanden toegesproken. De ernstige gevolgen voor de slachtoffers en alle media-aandacht hebben een grote impact op hem gehad. De rechtbank heeft voor de strafoplegging gekeken naar de straffen die bij vergelijkbare verkeerszaken worden opgelegd. De rechtbank komt tot een lagere straf dan dat door de officier van justitie is geëist, omdat zij tot een andere bewezenverklaring is gekomen. De rechtbank komt tot oplegging van een taakstraf van in totaal 120 uren. Daarnaast mag de man 6 maanden geen motorrijtuigen besturen.