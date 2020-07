Amsterdams hotel meerdere keren beschoten

In de nacht van dinsdag op woensdag is een hotel in de Spuitstraat rond 3.15 uur meerdere keren beschoten. Dit heeft de politie woensdag bekendgemaakt.

Recherche op zoek naar getuigen

'Bij de beschieting van het pand raakte niemand gewond. De recherche is een onderzoek gestart, de Forensische Opsporing heeft op de plaats delict sporen veiliggesteld', aldus de politie.

Witte taxi

De recherche is op zoek naar getuigen die tussen 3.00 uur en 3.30 uur mogelijk iets verdachts hebben gezien in de Spuistraat of de nabije omgeving wat mogelijk gerelateerd kan worden aan de beschieting. Zo is er vermoedelijk rond het tijdstip van de beschieting een taxi langsgereden. De politie spreekt graag met de bestuurder of inzittenden van deze taxi. Ook andere informatie over de achtergrond van het incident hoort de recherche graag.

Camerabeelden van vluchtroute

Inmiddels heeft nader onderzoek uitgewezen dat de schutter zeer waarschijnlijk voor de beschieting te voet via de Paleisstraat naar het hotel aan de Spuistraat is gelopen. Na de beschieting rent hij ook weer via de Paleisstraat weg. De recherche vermoedt dat de verdachte vervolgens mogelijk via de Gasthuismolensteeg richting de kruising met de Singel, Herengracht, Keizersgracht en Prinsengracht is gegaan.

Beeldmateriaal

Graag zou de politie dan ook beeldmateriaal van beveiligingscamera's ontvangen van omwonenden van deze omgeving tussen 3.00 uur en 3.30 uur waarop de verdachte mogelijk te zien is. Ook dashcambeelden van automobilisten die tussen 3.00 en 3.30 uur zich in de genoemde straten bevonden zijn welkom.