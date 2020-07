Drie jonge mannen opgepakt voor eigen geldprinterij

De politie heeft begin van dit jaar drie jonge mannen aangehouden in Den Haag die stapels vals geld hadden. 'Het ging in totaal om ongeveer 66.000 euro vals geld', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Vandaag stond het drietal voor de rechter.

Melding vals geld

De zaak komt aan het rollen wanneer de vader van een jonge vrouw bij de politie melding maakt van vals geld. De man heeft in het huis van zijn dochter een tas geld ontdekt en hij vertrouwt het niet. Wanneer de politie gaat kijken wordt inderdaad een tas geld gevonden met ongeveer 26.000 euro aan vals geld. Het zijn briefjes van 20 en 50 euro.

Fotopapier, printer en snijtafels

Er worden ook een printer en fotopapier aangetroffen en er staan snijtafels. Op een laptop worden meerdere foto's van biljetten gevonden, maar ook afbeeldingen van hologrammen, watermerken en een bestand met uitleg over hoe vals geld gemaakt kan worden.

Relatie

De vrouw heeft een relatie met een 21-jarige man uit 's-Gravenzande. Haar vriend en een 21-jarige Hagenaar en een 24-jarige Nootdorper zouden geregeld haar huis gebruiken. De politie treft in de woning van de Hagenaar zowel de 21-jarige Hagenaar als de 24-jarige Nootdorper aan, alsook nog eens bijna 40.000 euro aan vals geld in 20 euro biljetten.

Strafeis

De 21-jarige man uit 's-Gravenzande werd al verdacht van een eerder oplichting met vals geld, door telefoons en een laptop via Marktplaats te kopen met vals geld. Ook over deze zaak heeft de rechtbank zich vrijdag gebogen. Tegen hem eiste het Openbaar Ministerie 30 maanden. De 24-jarige Nootdorper deed het digitale werk. Hij hoorde 24 maanden tegen zich eisen net zoals de 21-jarige man uit Den Haag. Over twee weken doet de rechter uitspraak.