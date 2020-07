Negatief zwemadvies voor zwemplas De Berenkuil

De provincie Drenthe en Waterschap Hunze en Aa’s geven voor zwemplas De Berenkuil in Grolloo een negatief zwemadvies af. De waterkwaliteit is onvoldoende.

Er is een dusdanige hoeveelheid van de bacterie intestinale enterococcen gemeten dat er sprake is van een risico op maag- en darmklachten. De klachten kunnen zijn maagkramp, misselijkheid, braken, koorts en diarree. De provincie heeft waarschuwingsborden geplaatst.

De waarschuwing voor zwemplas de Hunzedal in Borger, die vorige week uitging, geldt nog steeds. Daar zijn blauwalgen. De kwaliteit van de overige officiële zwemplassen in Drenthe is op dit moment voldoende. Hier kan gerust worden gezwommen.