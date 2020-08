Aanhouding in onderzoek dode vrouw Leidschendam

Vrijdagmiddag 31 juli heeft een steekincident plaatsgevonden in een woning aan het Abdijland. De 31-jarige bewoonster is hierbij overleden. De politie heeft vrijdagavond 31 juli een 34-jarige man uit Amsterdam aangehouden. De eerder aangehouden man, een 43-jarige Leidschendammer, is in vrijheid gesteld. Zijn rol wordt nog wel onderzocht.