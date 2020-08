Wandelaars vinden lichaam vermiste 15-jarige jongen op strand in Monster

Het lichaam van de sinds vrijdagavond vermiste 15-jarige jongen is zondagochtend door wandelaars op het strand bij Monster gevonden. Dit meldt de politie zondag.

Sterke stroming

Op vrijdagavond 31 juli was de 15-jarige jongen samen met twee andere jongens aan het zwemmen bij De Zandmotor in het Zuid-Hollandse Monster. Rond 19.30 uur kwamen zij in de problemen door de sterke stroming. Een passant sloeg direct alarm waarna een grote zoekactie werd opgestart met o.a. de Kustwacht, KNRM, Reddingsbrigade, brandweer, Landelijke Eenheid van de politie en vele vrijwilligers. De twee andere tieners konden direct uit het water worden gehaald. Naar de 15-jarige jongen werd de hele avond tevergeefs gezocht.

Zoekacties

Op zaterdag 1 augustus werd de zoekactie hervat maar helaas resulteerde dit niet in zijn vondst. Zondagmorgen troffen wandelaars op het strand vlakbij De Zandmotor het lichaam van de jongen aan. 'Zijn familie is direct in kennis gesteld', aldus de politie.