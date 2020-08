Slapende Brit (72) heeft 53 kilo harddrugs in verhuiswagen

Een 72-jarige Brit die lag te slapen in een verhuiswagen op een parkeerplaats langs de A27 nabij Maartensdijk is eind vorige week door de politie aangehouden. 'In de verhuiswagen werd 53 kilo aan verdovende middelen aangetroffen', zo heeft het Openbaar Ministerie (OM) laten weten.