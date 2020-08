Mondkapjesdemonstratie in Rotterdam uiteindelijk rustig verlopen

De politie trad vanmiddag op tijdens een demonstratie tegen de mondkapjesplicht in Rotterdam Centrum. Zo’n 60 demonstranten verzamelden zich op het Schouwburgplein. Er was een kort moment van grimmigheid maar over het algemeen is het rustig verlopen. Dertig demonstranten ontvingen een proces verbaal, er werd niemand aangehouden.

Woensdag 5 augustus vond er een demonstratie plaats tegen de mondkapjesplicht in Rotterdam Centrum. Deze startte op het Schouwburgplein. Een groep van ongeveer 60 demonstranten was voornemens via de Korte Lijnbaan en Lijnbaan naar het Stadhuis te lopen. Dit zonder mondkapje op. In deze twee laatst genoemde straten geldt vanaf vandaag de mondkapjesplicht en daarom werden de demonstranten door de politie vooraf gewaarschuwd dat zij of hun mondkapje op moesten doen of het gebied moesten verlaten. Hier werkten een groep demonstranten niet aan mee en liepen ondanks de verschillende vorderingen toch het mondkapjesgebied in.

Halverwege de Korte Lijnbaan werden zij tegengehouden door de politie. Hier werden zij nogmaals gewaarschuwd en gevraagd het gebied te verlaten of een mondkapje op te zetten. Dertig demonstranten gaven hier geen gehoor aan, zij ontvingen een proces verbaal. De sfeer werd dan ook eventjes grimmig maar al snel konden agenten dit de-escaleren en werd de groep terug naar het Schouwburgplein geleid. Uiteindelijk vonden er geen grote incidenten plaats en bleef het rustig. Er is niemand aangehouden.