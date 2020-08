Brand in vrijstaande woning Klazienaveen

In Klazienaveen heeft er woensdag een brand gewoed in een vrijstaande woning aan de Kloostermanswijk Oost Zijde.

Rook

De brand zorgde voor een flinke rookontwikkeling. Brandweereenheden uit de Emmen, Klazienaveen, Schoonebeek en Coevorden werden opgeroepen om te assisteren bij de bestrijding van het vuur. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen al uit het dak.

Verbouwing

De brand zou volgens de melding in de meterkast in het voorhuis begonnen zijn wist de Veiligheidsregio Drenthe (VRD) te melden. De woning werd verbouwd. Op het moment van uitbreken van de brand waren mensen aanwezig in de woning maar zij konden deze op tijd verlaten. De brandweer heeft de brand kunnen blussen maar de schade aan de woning is aanzienlijk.