Politie slaat er behoorlijk op los bij overtreding coronaregels

In Nederland kan je een behoorlijke boete oplopen wanneer je je niet aan de coronaregels houd. In India lossen politie en handhavers dit anders op met mensen die zich niet aan de wet houden.

Er circuleren inmiddels vele filmpjes op het internet waarop te zien is hoe agenten ongehoorzame burgers wijzen op de lockdown. De ongehoorzame burgers krijgen er direct van langs met of 20 keer opdrukken of de lange lat en deze laatste doet zeer, maar niet in de portemonnee.