Aantal coronabesmettingen in België loopt snel op

De voorbije week werden gemiddeld 26,7 mensen per dag met Covid-19 opgenomen in het ziekenhuis. In totaal zijn in België 72.784 mensen besmet geraakt met het coronavirus. De afgelopen dag werden 768 besmettingen meer geteld. Omdat vooral meer jongeren worden getroffen, is het aantal ziekenhuisopnames stabiel. Jonge mensen worden minder snel ernstig ziek dan ouderen.