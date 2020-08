Verdachte aangehouden na steekincident op het Bolkenplein in Veghel

De politie heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 03.00 uur op het Bolkenplein in Veghel vannacht een 54-jarige man uit Eindhoven op voor poging tot zware mishandeling. 'Wij verdenken hem er van dat hij een Veghelse inwoner heeft mishandeld en mogelijk ook heeft gestoken', zo laat de politie zaterdag weten.

Cafés

De politie kreeg rond 02.45 uur de melding dat een man met een mes zou zijn gestoken bij een van de cafés op het Bolkenplein in Veghel. Twee politieagenten waren in de buurt en arriveerden zeer kort na de uitgifte van de melding op de locatie.

Mes op zak

Het slachtoffer, een 49-jarige man uit Veghel, meldde zich desgevraagd na enkele momenten bij de agenten. Op aanwijzing van het slachtoffer hield de politie de verdachte aan die zich op dat moment ook in de buurt bevond. De agenten ontdekten dat de verdachte een mes op zak had en dat mes is door hen in beslag genomen.

Gelaatsverwondingen

Het slachtoffer heeft oppervlakkige gelaatsverwondingen opgelopen als gevolg van de mishandeling. Hij is op straat behandeld door verzorgend personeel van de ambulancedienst. Vervolgbehandeling in het ziekenhuis bleek gelukkig niet noodzakelijk.

Vervolgonderzoek

Het slachtoffer deed aangifte tegen de verdachte. De verdachte is overgebracht naar het politiebureau. Hij wordt vandaag uitgebreid verhoord. Ook doen wij volop onderzoek naar de toedracht van dit incident. De politie is nog op zoek naar getuigen.