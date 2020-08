Geen corona, wel legionella

Veel waterleidingen in bijvoorbeeld scholen, kantoren, horeca worden als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus op dit moment niet gebruikt.

Wanneer kraanwater langere tijd stilstaat, is het niet meer vers en kan de waterkwaliteit negatief worden beïnvloed. Zo kan bijvoorbeeld de legionellabacterie, die de veteranenziekte kan veroorzaken, een probleem vormen. Vitens adviseert om te kijken naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te voeren. Ga in het uiterste geval over van een frequentie van wekelijks spoelen naar tweewekelijks spoelen. Bij het beheersen van risico’s rond legionella ligt de verantwoordelijkheid bij de eigenaar van de binneninstallatie.