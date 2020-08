Agenten slaan 8-jarig jongetje in de boeien

In de VS is ophef ontstaan om het boeien van een jongetje door agenten van het Key West Departmend. Het jongetje zou de juf op haar borst hebben geslagen. Die waarschuwde agenten die naar de school kwamen.

Het 8-jarige jongetje in tranen moest van de agenten zijn handen op zijn rug doen om geboeid te kunnen worden. De agenten vertelde het knulletje dat hij naar de gevangenis zou worden overgebracht. Ook werd hij tegen een kast nog gefouilleerd op wapens. De boeien bleken veel te groot en de agent besloten na wat knoeipaswerk maar zonder te doen. Het incident dateert van 2018 maar is nu pas vrijgegeven. De bodycambeelden veroorzaken nu veel ophef. De familie van het jongetje overweegt om alsnog een klacht in te gaan dienen tegen de agenten. Volgens de moeder van het jongetje was het niet nodig om haar kind zo te behandelen.