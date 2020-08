Minister denkt na over strafbaar maken niet naleven quantaineplicht

Het aantal besmettingen en aantal positief geteste contacten neemt sterk toe. Volgens het ministerie zijn er signalen van de GGD dat mensen niet mee willen werken aan het bron- en contactonderzoek en zich niet aan de thuisquarantaine houden. Daarom heeft de minister van VWS op 11 augustus nieuwe maatregelen aangekondigd in een brief aan de Kamer. Het niet naleven van die regel, wordt daarbij een strafbaar feit.

Verplichte quarantaine is een stevige maatregel maar gerechtvaardigd: quarantaine stopt de verspreiding van het virus en naleving van de regels is dus cruciaal. Verwacht wordt dat door de thuisquarantaine echt als verplichting in te zetten voor mensen die vermoedelijk in nauw contact zijn geweest met een potentieel besmet persoon, de naleving van de thuisquarantaine zal worden vergroot.

Minister neemt het in overweging

In het spoeddebat over de coronacrisis in de Tweede Kamer laat minister De Jonge weten het verplichten nog even in de kast te zetten en het in overweging te nemen