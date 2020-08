Auto crasht na achtervolging

Woensdagochtend rond 02:15 uur is een auto gecrasht op de kruising Grotenhuysweg met de Graeffweg na een korte achtervolging. De bestuurder, een 30-jarige man uit Berkhout, is voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.

Rond 02:00 uur reden agenten in een surveillanceauto over de Waterlandlaan, toen een personenauto aan kwam rijden vanuit de Gorslaan. Het voertuig slingerde over de weg en reed met wisselende snelheden. De agenten gaven hierop de bestuurder een stopteken om een controle uit te voeren, maar de bestuurder weigerde te stoppen. De bestuurder versnelde en probeerde ervandoor te gaan. Hierbij overschreed hij de maximum snelheid en bracht overige weggebruikers in gevaar. Uiteindelijk verloor de man de macht over het stuur op de Grotenhuysweg en sloeg met zijn over de kop.

De man is ter plaatse nagekeken door ambulancepersoneel en voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn rijbewijs is ingevorderd en het ongeval wordt verder onderzocht.