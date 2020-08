Marechaussees Eindhoven besmet met coronavirus

De brigade Brabant-Zuid is onder meer verantwoordelijk voor de grensbewaking op Eindhoven Airport. Tijdens werkzaamheden op de luchthaven gelden er strenge richtlijnen om besmettingen tussen personeel en passagiers te voorkomen. Deze maatregelen zijn in lijn met de RIVM-adviezen. Zo dragen marechaussees verplicht mondmaskers en zitten zij achter plexiglas in de paspoortbalies. In andere operationele omstandigheden, bijvoorbeeld bij het aanhouden en overbrengen van verdachten, is het echter niet altijd mogelijk 1,5 meter afstand te houden.

De besmetting met het coronavirus is opgelopen in de privé-situatie.

De quarantaine van het marechausseepersoneel heeft vooralsnog geen gevolgen voor de luchthavenprocessen. De militairen en hun families zijn geadviseerd over de te nemen stappen om eventuele verdere verspreiding te voorkomen.