2.500 Nederlanders staan op internationale bellijst oplichters

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft 2.500 Nederlanders via een brief gewaarschuwd voor boilerrooms: oplichters die hen mogelijk benaderen met dubieuze beleggingsaanbiedingen. Dit meldt de AFM donderdag.

Internationaal fraudeonderzoek

'Hun namen en adresgegevens staan op een lijst die de AFM recent heeft gekregen van de politie en het Openbaar Ministerie. De lijst is in beslag genomen tijdens een internationaal strafrechtelijk fraudeonderzoek', aldus de AFM.

'Snel veel geld'

Oplichters gebruiken dit soort lijsten om consumenten meestal telefonisch te benaderen met een zogenaamd geweldig beleggingsaanbod. Vaak spiegelen ze voor dat investeringen snel veel geld opleveren en er weinig risico’s zijn. De oplichters winnen eerst het vertrouwen van de slachtoffers en proberen een persoonlijke band op te bouwen. Ook wordt gebruik gemaakt van belscripts om hen te bewegen in te stappen en vervolgens steeds meer geld in te leggen. Zodra deelnemers willen uitstappen is de aanbieder opeens niet meer bereikbaar.

Landelijke Fraudehelpdesk

Uit cijfers van de landelijke Fraudehelpdesk blijkt dat het aantal meldingen van beleggingsfraude is gestegen van 147 in 2017 tot 429 in 2019. Daarbij verloren 379 mensen in 2019 samen ruim € 10,7 miljoen. De werkelijke aantallen liggen waarschijnlijk (veel) hoger, omdat mensen beleggingsfraude niet altijd melden.

Gemakkelijk op de lijst, moeilijk eraf

Malafide organisaties stellen deze lijsten samen op basis van gegevens die consumenten (onbewust) online invullen of achterlaten door ergens op te klikken. Dit gebeurt bijvoorbeeld via een advertentie op Facebook of in andere media, maar ook via sites met beleggingsaanbiedingen. Doordat deze lijsten blijven circuleren, komen ze steeds weer in handen van nieuwe frauduleuze partijen die deze consumenten opnieuw kunnen benaderen. Op de lijst komen is dus gemakkelijk, maar er vanaf komen lijkt haast onmogelijk.

Extra actief tijdens corona

Juist tijdens de coronacrisis brengen consumenten veel tijd online door en is het mogelijk dat er meer malafide aanbieders actief zijn. Jan Boerboom, hoofd Marktintegriteit en Handhaving bij de AFM: ‘Wij nemen veel fraude-incidenten waar. Daarom waarschuwen we consumenten om zeer alert te zijn. In het geval van een telefonisch beleggingsaanbod: meteen ophangen, ga nooit in op telefonische verkoop van beleggingen.'