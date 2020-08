Pool raakt met auto in de sloot langs N33 bij Anderen

Op de N33 ter hoogte van Anderen is in de nacht van woensdag op donderdag rond 04.30 uur een inwoner uit Polen in de sloot geraakt met zijn auto.

Macht over stuur verloren

De man die vanuit Polen op weg was naar zijn werkplek in Wijster, strandde in het zicht van de haven. Door onbekende oorzaak verloor de man de macht over het stuur knalde met de auto tegen de vangrail die over een lengte van honderd meter beschadigd raakte en eindigde aan de rechterkant in de sloot.

Ziekenhuis

De man is uit voorzorg meegenomen naar het ziekenhuis in Assen. De N33 is geruime tijd tussen Rolde en Gieten afgesloten geweest in verband met het opruimen van de brokstukken. De auto is zwaar beschadigd en door een berger geborgen.